Полиция спустя 10 лет раскрыла тайну найденного в январе 2008 года под Мариуполем трупа

Правоохранителям удалось идентифицировать неопознанный труп, который был обнаружен в январе 2008 года под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Труп обнаружили в лесополосе на обочине автодороги Мариуполь-Урзуф возле села Червоне Мангушского района. Было установлено, что смерть пожилого человека является естественной. Документов при себе у дедушки не было. Заявления о его исчезновении в органы внутренних дел не поступало. Местные правоохранители опросили жителей села, людей, которые часто движутся по этому пути, проверяли близлежащие населенные пункты, больницы, дома престарелых. Искали по всей области, затем - по стране.

Сложностей добавляло и то, что тело находилось в стадии разложения. Единственной зацепкой была особая примета - у трупа отсутствовала глаз. Работники уголовного розыска «пробили» эту информацию по розыскным базам, но никаких совпадений не обнаружили. Однако правоохранители не оставляли поисков.

Долгое время полиция разыскивала двух разных людей, не имея зацепок, позволяющих опознать труп.

В 2010 году жительница одного из сел Славянского района сообщила правоохранителям, что пропал ее отец. По словам женщины, из-за давнего конфликта они не общались, а потому не сразу заметили исчезновение родственника.

Славянские сыщики установили, что последний раз мужчину видели в 2007 году в психиатрической больнице, где он находился на учете и периодически проходил стационарное лечение. Пропавший мужчина был объявлен в государственный розыск, ориентировки с его приметами переданы всем правоохранительным подразделениям страны и распространены в СМИ.

На фото у мужчины были оба глаза, и только потом полицейские узнали, что один из них - стеклянный. Оперативники вручную проверили данные обо всех неопознанных трупах за 10 лет и подняли дело о теле с одним глазом.

По фото дочь узнала в умершем на зимней трассе своего отца. Предварительно установлено, что из-за своей психической болезни он ушел из дома и путешествовал по Донетчине, пока не погиб.