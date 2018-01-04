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Столичні правоохоронці розшукують чоловіка. Останній раз дружина бачила зниклого у тролейбусі

04.01.2018 13:09

Останній раз дружина бачила зниклого у тролейбусі – він їхав у сторону Дорогожичів, але до теперішнього часу не повернувся.

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що зник її чоловік. Заявниця розповіла, що разом із чоловіком їхала у тролейбусі. На зупинці вона вийшла, а чоловік поїхав далі у сторону Дорогожичів та до теперішнього часу не повернувся. Також вона додала, що чоловік хворіє, інколи не пам’ятає події, які з ним відбувалися, та погано чує.

Поліція проводить перевірку та оперативно-розшукові заходи для встановлення місцязнаходження місцевого мешканця.

Нурібеков Віктор Гусейнович, 10.08.1939 р.н. Останній раз дружина бачила його 03.01.2018 р.

На вигляд: 75-80 років, середньої статури, зріст 170 см, має сиві вуса. Був одягнений у сірий пуховик, світло-голубі джинси, коричневі туфлі, хутряну шапку.

Поліція звертається до громадян із проханням: якщо ви бачили чоловіка або знаєте про його місцезнаходження, повідомте про це за телефонами: (044) 425-24-34 та 102.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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