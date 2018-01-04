У Дніпрі невідомі вчинили стрілянину на подвір’ї будинку, поранивши чоловіків

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Нині у рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), тривають заходи щодо встановлення усіх обставин злочину.
Подія мала місце 3 січня 2018 року о 20.20 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти. В результаті чоловіки, які перебували на подвір’ї будинку, отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні.
Одразу після надходження повідомлення про стрілянину на місце виїхали поліцейські у складі слідчо-оперативної групи. З місця події були вилучені гільзи від патронів травматичної дії й інші речові докази. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
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