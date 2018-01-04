В России алкаш, запертый в квартире, погиб, пытаясь на простынях спуститься с 10 этажа

В Твери погиб мужчина, который на самодельной веревке из простыней и одежды попытался спуститься с 10-го этажа.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По информации ведомства, 1 января мужчина, находясь в своей квартире, связал канат из постельного белья и полотенец и попытался «съехать» по стене дома на улицу. Во время спуска он сорвался и спустя некоторое время скончался от полученных травм.

Как отмечает издание «Tverigrad», погибший — 37-летний безработный, который несколько недель был в запое. Уточняется, что жена заперла его дома, чтобы перекрыть доступ к алкогольным напиткам.

По словам супруги погибшего, ее муж и ранее предпринимал попытки спуска на самодельном канате. // Преступности НЕТ