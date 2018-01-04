Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В России алкаш, запертый в квартире, погиб, пытаясь на простынях спуститься с 10 этажа

04.01.2018 16:26

В Твери погиб мужчина, который на самодельной веревке из простыней и одежды попытался спуститься с 10-го этажа.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

баркон

По информации ведомства, 1 января мужчина, находясь в своей квартире, связал канат из постельного белья и полотенец и попытался «съехать» по стене дома на улицу. Во время спуска он сорвался и спустя некоторое время скончался от полученных травм.

Как отмечает издание «Tverigrad», погибший — 37-летний безработный, который несколько недель был в запое. Уточняется, что жена заперла его дома, чтобы перекрыть доступ к алкогольным напиткам.

По словам супруги погибшего, ее муж и ранее предпринимал попытки спуска на самодельном канате. // Преступности НЕТ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...