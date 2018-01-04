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На Львовщине сотрудница банка прикарманила 10 миллионов

04.01.2018 17:00

Злоумышленница предлагала клиентам открыть удобные депозитные счета, но деньги в кассу не вносила

Во Львовской области задержали работницу банка, которая подозревается в служебном подлоге и присвоении имущества в особо крупных размерах.

деньги

"53-летняя руководитель одного из банковских отделений вела контроль за деятельностью филиала, привлекала клиентов, заключала с ними договора, собственноручно утверждала и подписывала кредитные и депозитные документы", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, злоумышленница предлагала знакомым и друзьям открыть удобные депозитные счета. При этом, она лично распечатывала бланки договоров о банковских вкладах, а также оформляла документы, которые являются доказательством того, что деньги вкладчика хранятся на счете в банке.

В действительности счета не открывались, а денежные средства клиентов никто не вносил в кассу банковского учреждения, а женщина присваивала. Таким образом, в течение 2014-2015 годов злоумышленница присвоила 9,9 млн. гривен.

В настоящее время она находится под арестом. "Банкирше" грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет. // Сегодня

 

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