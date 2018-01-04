Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 03.01.2018

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява місцевого мешканця про те, що невідомий зловмисник з подвір’я його нежилого будинку в с. Муравлівка скоїв крадіжку металевої труби. Сума збитку - 1500 гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні злочину викрили місцевого мешканця, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява жінки про те, що після уходу гостей, вона виявила відсутність свого мобільного телефону. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину викрили місцеву мешканку, від якої отримано правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Малиновського відділу поліції надійшла заява одеситки про те, що два невідомих зловмисника відкрито заволоділи мобільним телефоном її сина. Сума збитку – 4 тисячі гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєні даного злочину викрили мешканця м. Одеси, який надав правдиві свідчення. Місцезнаходження другого чоловіка встановлюється.

До Роздільнянського відділу поліції надійшла заява місцевого мешканця про те, що невідома особа, шляхом ривка відкрито заволоділа його мобільним телефоном. Сума збитку – 2 тисячі гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили місцевого жителя, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області