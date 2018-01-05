За добу поліція розкрила п’ять вбивств

Злочини скоєні у Донецькій, Миколаївській, Рівненській областях, а також у Одесі, Львові та Черкасах. Крім того, у Дніпрі оперативники затримали чоловіка за замах на вбивство. Молодик з ревнощів намагався підірвати гранатою колишню співмешканку. У результаті осколкові поранення отримав випадковий перехожий.

На Донеччині поліцейські викрили чоловіка, який позиціонував себе другом потерпілого. Зловмисник сам викликав поліцейських та повідомив, що випадково виявив тіло товариша.

Правоохоронці розгорнули комплекс першочергових оперативних заходів: відпрацьовувався квадрат вчинення злочину, встановлювалися його можливі свідки та очевидці.

Однак чим більше спілкувалися розшуковці з «заявником», тим більше розбіжностей у показах з’являлося. Крім того, виявлені поліцейськими факти вказували саме на нього. Під тиском беззаперечних доказів підозрюваний зізнався у скоєному.

З’ясувалося, що він прийшов до потерпілого на застілля, однак між ними швидко виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли господар від отриманих ударів впав, зловмисник зв’язав його та кинув помирати.

Наразі підслідного затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 6 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, за що передбачено від 10 років до довічного позбавлення волі.

У Львові у результаті проведення слідчих дій затримано жителя міста Калуш Івано-Франківської області. Попередньо встановлено, що він увечері спільно з трьома невідомими проник до будинку місцевих жителів. Зловмисники зв’язали господарів та побили їх. Молодики викрали із сейфу обраних жертв 10 тисяч гривень. Від отриманих тілесних ушкоджень господарка померла.



Наразі зловмисники затримані. Тривають слідчі дії.



В Одесі, Черкасах та Рівненькій області вбивства скоєнні після розпивання спиртних напоїв. Поліція встановила особи зловмисників протягом доби. Наразі молодиків затримано.



У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якому інкримінують замах на вбивство. Молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, після сварки з колишньою співмешканкою кинув у її бік гранату РГД-5, яка вибухнула. У результаті осколкові поранення отримав перехожий.



Правопорушника затримано. З місця події вилучено запобіжний важіль та осколки від указаної гранати. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).



Департамент комунікації

Національної поліції України