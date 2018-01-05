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Налоговики провели обыски в офисах «Киевстара»

04.01.2018 21:56

 Обыски прошли в рамках производства касательно неуплаты компанией налогов

В четверг, 4 января, в офисных помещениях мобильного оператора "Киевстар" в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты компанией почти 2,4 млрд грн налогов прошли обыски.

киевстар

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

По ее словам, обыски налоговой милицией проводились с целью "обнаружения и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".

Непряхина отметила, что мероприятие проводилось во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованное процессуальным руководителем, прокурором Генеральной прокуратуры Украины.

"Во время проведения обыска согласно изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс осуществлялась видеозапись", – добавила она.

Факт проведения обысков подтвердил на своей странице в Facebook президент "Киевстара" Петр Чернышов. По его словам, суд между "Киевстаром" и ГФС длится уже почти два года. Обвинения в неуплате компанией налогов Чернышов считает надуманными и уверяет в исправности выплат в госбюджет. Он также напомнил, что компания никогда не отказывалась предоставлять документы и дала суду "целый грузовик доказательств".

Напомним, в мае 2016 года Генеральная прокуратура Украины начала процессуальное руководство в расследовании уголовного дела по уклонению от уплаты налогов служебными лицами оператора мобильной связи ЧАО "Киевстар" на сумму почти 2,4 млрд грн. // 112.ua

 

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