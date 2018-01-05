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На Киевщине выбросилась из окна женщина, которую пытал сожитель

05.01.2018 00:05

В Киевской области 33-летняя женщина выбросилась из окна многоэтажки из-за пыток молодого сожителя.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

В Киевской области женщина выбросилась из окна из-за пыток сожителя

"22-летний молодой человек унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался организовать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.

 

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