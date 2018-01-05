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На Львівщині під час отримання хабара від валютників затримали заступника мера

05.01.2018 00:51

Посадовець вимагав від підприємця одну тисячу доларів за погодження дозвільних документів та подальше сприяння в його господарській діяльності.

Працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували злочинну схему «додаткового заробітку» заступником голови однієї з міськрад області. За вказану грошову винагороду він пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти.

хабар

4 січня оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими Головного управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронці вилучили одну тисячу доларів США, одержану в якості хабара.

Фігуранту загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел.довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua





 

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