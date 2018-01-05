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Во время празднования росгвардейцами Нового года в Грозном застрелили ребенка

05.01.2018 01:38

В новогоднюю ночь от огнестрельного выстрела в окно многоэтажного дома в Грозном, погибла девочка Д. 15 лет, сидевшая в это время на кухне.

Как выяснилось позже, стрелявший был экс-сотрудником Росгвардии, который салютовал в честь наступления Нового года.

Окно, в которое залетела пуля, убившая 15 летнюю девочку

Окно, в которое залетела пуля, убившая 15 летнюю девочку

По горячим следам, он был задержан и находится в настоящее время под следствием. Он отказывается признать, что именно его пуля убила девочку. По его словам, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии.

Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне "Кавказ.Реалии" сообщили, что стрелявший в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Тем временем в поселке Кундуховский в Гудермесском районе Чечни, прошли похороны девочки.

 

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