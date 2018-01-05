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В Запорожской области на взятке задержали глав РГА и райсовета

05.01.2018 03:12

Главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета задержали в их рабочих кабинетах за взяточничество

Работники прокуратуры Запорожской области совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области, которые организовали схему по вымогательству взяток.

Фото Ларисы Сарган.

Фото Ларисы Сарган

"Сегодня следователями прокуратуры области в своих рабочих кабинетах задержан в порядке ст.208 УПК Украины глава Новониколаевской РГА Запорожской области и председатель Новониколаевского райсовета области, которые требовали от физического лица – предпринимателя и получили неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн. за решение вопроса о выделении земельных участков на территории района общей площадью 20 га под ведение сельскохозяйственного товарного производства, с последующим заключением соглашения о его пользовании сроком на 15 лет", – сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Фото Ларисы Сарган.

Во время обыска у председателя Новониколаевского райсовета обнаружена и изъята часть ранее оговоренной взятки в размере 7 тыс. грн.

В настоящее время проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // Сегодня

 

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