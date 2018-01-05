Под Краснодаром мужчина в ходе ссоры застрелил двух участников посиделок

Два человека погибли в результате стрельбы в окрестностях поселка Лорис под Краснодаром вечером в четверг, 4 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, еще один человек получил ранение, однако о его состоянии к настоящему моменту информации нет.

"Группа мужчин проводила время в окрестностях поселка Лорис. Из-за неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья", - рассказал источник.

Два человека погибли на месте еще до приезда правоохранителей. Сейчас там работают сотрудники оперативно-следственных групп, обстоятельства происшествия уточняются.

Информацию о стрельбе в лесополосе под Краснодаром ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. "Выехала на место следственная группа по сообщению о выстрелах, в результате которых пострадали люди", - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). // NEWSru.com