У Херсоні поліцейські затримали будівельного шахрая

Затриманий заволодівав грошима громадян під приводом проведення робіт по утепленню фасадів квартир та будинків. Вже доказана його причетність до 12 фактів шахрайства. Загальна сума збитків громадян становить понад 50000 гривень.

Упродовж останнього місяця до поліції стали надходити скарги жителів обласного центру, що вони стали жертвами шахрайства. Громадяни розповідали, що мали намір утеплити фасад квартири або будинку.

Усі потерпілі, як згодом з’ясувалося, зверталися за послугою до одного й того «майстра». Він домовлявся про проведення робіт і отримував передоплату на матеріали в розмірі 4-5 тисяч гривень. Після цього чоловік зникав і на телефонні дзвінки не відповідав.

За словами начальника Херсонського відділу поліції Олександра Говоруна, в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 24-річний херсонець. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Наразі доказана його причетність до 12 фактів шахрайства. Загальна сума збитків громадян становить понад 50000 гривень.

Відділ комунікації поліції Херсонської області