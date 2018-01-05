На Полтавщині затримали водія за спробу дати хабаря поліцейському (фото)

Працівники внутрішньої безпеки поліції спільно зі співробітниками поліції та прокуратури Полтавської області затримали мешканця Миргорода. Аби ухилитися від адміністративного покарання за кермування автомобілем у стані сп’яніння полтавчанин надав поліцейському 10 тисяч гривень хабара. Тепер молодику загрожує кримінальна відповідальність.

21-річного жителя Полтавщини, який перебував за кермом автівки, зупинили працівники патрульної поліції Миргорода. Після перевірки з’ясувалося, що водій знаходиться у стані сп’яніння, за що було складено відповідний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За кілька днів винуватець події зустрівся з інспектором сектору реагування патрульної поліції Миргородського відділу поліції у Полтавській області, який складав адмінпротокол. Сподіваючись уникнути сплати штрафу, молодик запропонував поліцейському 10 тисяч гривень хабара.

Однак про таку пропозицію правоохоронець повідомив своє керівництво та Полтавське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. За викритим фактом слідчим управлінням поліції області було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наступного разу полтавчанин прийшов до службового кабінету працівника поліції вже з грошима, першою частиною від обіцяної суми – 8 тисячами гривень. Відразу після передачі правоохоронцю коштів хабародавця затримали на місці працівники внутрішньої безпеки поліції, Управління захисту економіки, слідчого управління поліції в Полтавській області та прокуратури.

Предмет хабара у молодика вилучили. Тривають заходи щодо оголошення йому підозри у скоєнні кримінального правопорушення, за яке доведеться нести досить суворе покарання – позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України