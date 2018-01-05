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На Вінниччині за корупційне правопорушення притягнуто до відповідальності старшого офіцера

05.01.2018 11:45

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України забезпечено участь в суді при розгляді адміністративного протоколу щодо старшого льотчика-інструктора групи управління підготовки авіації, який вчинив правопорушення пов'язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції».

Військовослужбовець однієї з військових частин Вінницького гарнізону, нехтуючи вимогами закону, за відсутності перешкод та без поважних причин несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вінницьким міським судом Вінницької області, полковника Л. визнано винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення та за ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення (штраф) у розмірі 850 гривень.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України

 

 

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