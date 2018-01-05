На Луганщині викрито на хабарі заступника декана вищого навчального закладу

Прокуратурою Луганщини спільно з Управлінням захисту економіки у Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито під час одержання неправомірної вигоди заступника декана одного вищих навчальних закладів області за ознаками вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідуванням встановлено, що заступник декана одного з факультетів навчального закладу Луганщини вимагала та одержала неправомірну вигоду за сприяння у складенні заліків та іспитів особою, яка здобуває вищу освіту у вказаному навчальному закладі.

Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3000 гривень вказану службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та направлення до суду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області