В Харькове в результате взрыва гранаты погиб руководитель пансионата для престарелых

Сегодня ночью в Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-м этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации, руководитель пансионата для престарелых, который неоднократно как волонтер выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась», - написал Аброськин.

В результате взрыва мужчина погиб. «Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате», - заметил Аброськин. // УНИАН