Конституционный суд Молдовы отстранил прокремлевского президента Додона от должности

Депутат обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой. В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

Суд постановил, что "временное отстранение" необходимо "для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой".

Конституционный суд также подтвердил, что Додон вправе лишь один раз отказаться от обнародования принятых парламентом законодательных актов". Если же парламент повторно голосует за принятие закона, то глава государства обязан его обнародовать.

КСМ пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей" и объявили о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".

Законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдавии российских новостей и информационно-аналитических программ, вместо Игоря Додона обнародует премьер Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду, которые временно исполнят обязанности президента.

Напомним, 7 декабря парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио. Согласно предложенным демократами изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канады и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого предусмотрены штрафы в сумме от 40 тыс. леев до 70 тыс. леев, а за повторное нарушение — от 70 тыс. леев до 100 тыс. леев.

20 декабря Додон вернул законопроект на пересмотр в парламент, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался промульгировать закон, сославшись на "высшие интересы народа", и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность. // 112.ua