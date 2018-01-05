В горевшей столичной квартире обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

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В Киеве во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
5 января в 1:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шолом Алейхема, 12, в одной из квартир возник пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, оказалось, что горит однокомнатная квартира на первом этаже.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были выявлены следы убийства – синяки и резаная рана горла.
В 2:10 бойцы локализовали пожар, а в 2:26 ликвидировали.
На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.
Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы. // Сегодня
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