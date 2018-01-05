Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В горевшей столичной квартире обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

05.01.2018 13:35

 В Киеве во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

5 января в 1:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шолом Алейхема, 12, в одной из квартир возник пожар.

убийство и пожар

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, оказалось, что горит однокомнатная квартира на первом этаже.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были выявлены следы убийства – синяки и резаная рана горла.

В 2:10 бойцы локализовали пожар, а в 2:26 ликвидировали.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...