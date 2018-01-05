В горевшей столичной квартире обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

В Киеве во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

5 января в 1:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шолом Алейхема, 12, в одной из квартир возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, оказалось, что горит однокомнатная квартира на первом этаже.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были выявлены следы убийства – синяки и резаная рана горла.

В 2:10 бойцы локализовали пожар, а в 2:26 ликвидировали.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы. // Сегодня