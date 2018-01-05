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В Киеве задержан экс-«министр» Крыма создавший схему по «изъятию» украинских паспортов у крымчан

05.01.2018 13:16

Съемочная группа телеканала "Прямий" выяснила детали преступной деятельности обнаруженного в Киеве "экс-министра здравоохранения т.н." Республики Крым "Петра Михальчевского. Так, чиновник оккупационной администрации продумал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов.

Корреспондент "Прямого" Елена Курбанова, которая находится на месте задержания подозреваемого, рассказала, что "экс-министр" скрывался в многоэтажке на окраине Киева. Сейчас сотрудники СБУ проводят у него обыск.

"министр"

По ее словам, Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, "министром" он пробыл всего несколько месяцев.

"Впоследствии он был снят с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал за медуслуги деньги с жителей Автономной Республики Крым", - отметила Курбанова.

"Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевский, называют одним из тех людей, который придумал очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт", - резюмировала она. 

 

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