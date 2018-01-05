Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Одессит грабил мужчин, с которыми знакомился в интернете под видом девушки

05.01.2018 15:10

В Малиновский отдел полиции Одессы обратился мужчина, желавший познакомиться на сайте, и рассказал, что его избил и ограбил неизвестный.

- На одном из сайтов он общался с девушкой, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Через некоторое время та предложила встретиться. Но на условленном месте вместо новой знакомой к мужчине подошел какой-то человек, который начал его бить, затем отобрал деньги, мобильный телефон и скрылся.

Картинки по запросу знакомство в сети

В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники отдела вышли на злоумышленника — 36-летнего одессита. Оказалось, что со своими потенциальными жертвами он знакомился на упомянутом сайте под видом девушки, используя для этого фотографию своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал «поклонников» на свидание и отбирал ценные вещи.

В частности, уже установлено, что от действий злоумышленника пострадал еще один гражданин. У него отобрали деньги, мобильный телефон и золотые изделия.

По данным фактам начаты уголовные производства. Грабителю грозит тюремный срок от четырех до шести лет. Проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений. 
 

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...