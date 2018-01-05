Одессит грабил мужчин, с которыми знакомился в интернете под видом девушки

В Малиновский отдел полиции Одессы обратился мужчина, желавший познакомиться на сайте, и рассказал, что его избил и ограбил неизвестный.

- На одном из сайтов он общался с девушкой, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Через некоторое время та предложила встретиться. Но на условленном месте вместо новой знакомой к мужчине подошел какой-то человек, который начал его бить, затем отобрал деньги, мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники отдела вышли на злоумышленника — 36-летнего одессита. Оказалось, что со своими потенциальными жертвами он знакомился на упомянутом сайте под видом девушки, используя для этого фотографию своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал «поклонников» на свидание и отбирал ценные вещи.

В частности, уже установлено, что от действий злоумышленника пострадал еще один гражданин. У него отобрали деньги, мобильный телефон и золотые изделия.

По данным фактам начаты уголовные производства. Грабителю грозит тюремный срок от четырех до шести лет. Проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

