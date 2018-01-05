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У Харкові викрито на хабарі посадовців фіскальної служби

05.01.2018 15:45

Співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківщини.

Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління ДФС у Харківській області разом зі своїм підлеглим – старшим оперуповноваженим, налагодили корупційну схему систематичного одержання хабарів з підприємців за неперешкоджання їхній господарській діяльності.

хабар

Підполковник та майор податкової служби вимагали у місцевого приватного підприємця сорок тисяч доларів США за повернення вилученого під час обшуку майна та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

хабар

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять тисяч американських доларів. Намагаючись уникнути передачі грошей "з рук у руки", посадовці залучили до своєї оборудки посередника – касира одного з пунктів обміну валют.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

 

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