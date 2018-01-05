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У Лисичанську взято під варту зловмисника, який побив до смерті знайому

05.01.2018 16:18

Лисичанською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заподіяння умисних тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини (ч. 2 ст. 121 КК України).

Встановлено, що під час вживання спиртних напоїв, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав численні удари кулаками в область голови, тулуба та кінцівок потерпілої. В подальшому від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Картинки по запросу взято під варту

На теперішній час Лисичанським міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, без права внесення застави.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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