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Киевлянка зарезала агрессивного гостя и выбросила тело в мусорный бак

05.01.2018 16:55

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы

Как сообщили в ГУ НП в столице, инцидент произошел в Святошинском районе Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вечером мужчина пришел к знакомой в квартиру, где между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину, а она, защищаясь, схватила нож и нанесла обидчику многочисленные ранения. После этого тело убитого выбросила в мусорный бак.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, киевлянин умер в результате полученных ножевых ранений. Злоумышленница свою вину полностью признала.

Собрав все доказательства, показания свидетелей и выводы экспертиз, Святошинский районный суд за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, приговорил женщину к семи годам лишения свободы. // Сегодня

 

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