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В Грузии Саакашвили ждет трехлетняя отсидка

05.01.2018 17:32

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии по делу Сандро Гиргвлиани.

Судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.

Картинки по запросу Саакашвили

По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями».

Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных. // Грузия Online

 

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