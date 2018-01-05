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В Киевской области горе-мамаша на пять дней бросила троих детей на пьяного сожителя

05.01.2018 18:05

В Васильковском районе Киевской области местная жительница оставила троих детей на пьяного сожителя. 

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

В Киевской области женщина оставила троих детей на пьяного сожителя

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в селе Мытниця 27-летняя мать оставила троих маленьких детей и исчезла на пять дней.

"Полицейские совместно со службой по делам детей и центром социальных служб для семьи, детей и молодежи немедленно выехали по указанному адресу. Выяснилось, что накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детей в возрасте от трех до пяти лет с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками. Было принято решение об изъятии малышей, и сейчас они находятся в детской районной больнице, где медики обследуют их состояние здоровья, а психологи оказывают квалифицированную помощь", - рассказали в пресс-службе .

Полицейские быстро установили местонахождение многодетной матери, однако женщина совсем не интересовалась тем, в каком состоянии ее дети и продолжала развлекаться.

"Это уже не первый случай такого поведения горе-матери, правоохранители неоднократно привлекали женщину к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав", - резюмировали в пресс-службе.

 

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