Эра Lanos в Украине подошла к концу: модель утратила важную позицию на рынке

ЗАЗ\Daewoo Lanos уже утратил позицию самого продаваемого авто на вторичном рынке в Украине и по итогам 2017 года сместился на второе место.

Об этом сообщает AUTO-Consulting. А самым продаваемым стал VW Passat, притом 4899 таких авто было импортировано, а 9683 шт реализовано из существующего автопарка.

Третье место по популярности на вторичном рынке заняла Skoda Octavia. Из тенденций этого года в AUTO-Consulting отмечают 8-е место Renault Megane, который потеснил по популярности Chevrolet Aveo. Как сообщалось ранее, ЗАЗ в этом году прекратил производство Lanos из-за низкого спроса.

Lanos считается в Украине народным автомобилем. Считается по праву. Эта модель много лет подряд возглавляла рейтинги продаж в нашей стране. И чтобы кто не говорил, но сегодня на складах Корпорации «УкрАвто» не осталось ни одного не проданного Lanos. Даже не смотря на засилье дешевых иномарок на «евробляхах». И, между прочим, по дорогам нашей страны бегает немало Lanos, проехавших больше полумиллиона (!) километров. По нашим дорогам и с нашими украинскими комплектующими.

Lanos ушел, но остался Sens – еще более бюджетная версия этой модели. Lanos комплектовался GM-овским моторами 1,5 и 1,6 л мощностью 84 л.с. и даже 109 л.с. У Sens двигатель 1,3 л отечественного Мелитопольского производства мощностью 70 л.с.