На Закарпатье задержан госисполнитель, организовавший схему вымогательства взяток

При получении взятки в 2 тыс. долларов США разоблачен государственный исполнитель Иршавской ГИС, который организовал схему вымогательства и получения неправомерных выгод.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

"Правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды должностными лицами Иршавского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

В частности, разоблачен государственный исполнитель, который, злоупотребляя служебным положением, организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса об ограничении выезда за границу и снятия штрафов наложенных судом. Указанного чиновника задержали при получении от жителя района неправомерной в годы в размере 2000 долларов США (в эквиваленте 56 000 гривен - ред.). Денежные средства и вещественные доказательства изъяты", - рассказала В.Попович.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством). Продолжаются обыски в рабочих кабинетах Иршавского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

Устанавливаются другие должностные лица, причастные к распределению средств, полученных в качестве взяток. // УНН