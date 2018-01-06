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У Запоріжжі на хабарі затримано працівника митниці

06.01.2018 01:39

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Запоріжжя-аеропорт».

Встановлено, що радник податкової та митної справи створив корупційну схему одержання хабарів від підприємців та фізичних осіб за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці, зокрема, задокументували черговий факт вимагання посадовцем тисячі доларів США від місцевого мешканця за безперешкодне проходження митного контролю та розмитнення товару.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі міста під час одержання другої частини хабара у розмірі п’ятисот американських доларів.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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