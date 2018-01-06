Москвич зарезал знакомого, сообщил об этом полиции и выбросился из окна

В Зеленограде Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) в связи с обнаружением тела мужчины 1982 года рождения, сообщает московское управление ведомства.

Тело с колото-резаными ранами было обнаружено в квартире жилого дома.

Как отмечается, о преступлении правоохранительным органам сообщил мужчина 1969 года рождения, заметивший, что зарезал знакомого из-за разногласий.

Затем мужчина совершил самоубийство. «Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено вблизи данного дома, где было совершено преступление», — сообщает пресс-служба СК. // Медиазона