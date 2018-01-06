Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Москвич зарезал знакомого, сообщил об этом полиции и выбросился из окна

06.01.2018 02:28

В Зеленограде Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) в связи с обнаружением тела мужчины 1982 года рождения, сообщает московское управление ведомства.

Тело с колото-резаными ранами было обнаружено в квартире жилого дома.

Картинки по запросу зарезал

Как отмечается, о преступлении правоохранительным органам сообщил мужчина 1969 года рождения, заметивший, что зарезал знакомого из-за разногласий.

Затем мужчина совершил самоубийство. «Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено вблизи данного дома, где было совершено преступление», — сообщает пресс-служба СК. // Медиазона

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...