На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

Мать оставила в доме двух детей, а сама пошла работать по хозяйству

Двое детей погибли в результате пожара в с. Копище в Олевском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

О возгорании спасателям около 17:00 сообщили сотрудники центра экстренной медицины. По прибытию спасателей выяснилось, что мать оставила в доме двух детей, а сама пошла работать по хозяйству. Трехмесячная девочка в это время спала, а полуторагодовалый мальчик играл. Через несколько минут женщина вернулась, однако, когда открыла входную дверь сильное задымление не дало ей возможности попасть в дом. Мать позвала на помощь соседей, которые самостоятельно потушили пожар, не вызывая пожарных.

"В полуобгоревшей постели были обнаружены тела двух детей, которых спасти уже не удалось. В результате пожара огнем повреждены кровать и обуглены стены в комнате дома. Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованные спички.

Вероятно, возгорание произошло в результате детских шалостей с огнем. Окончательные обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты", — сообщают в ГСЧС. // Сегодня