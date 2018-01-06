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Беларусь, все чаще становящаяся ловушкой для украинцев, закрывает Генконсульство в Одессе

06.01.2018 08:45

Согласно распоряжению правительства, диппредставительство страны должно быть закрыто до 23 февраля

Совет министров Белоруссии 4 января выступил с постановлением о закрытии Генерального консульства страны в Одессе. Соответствующий документ был размещен на сайте правительства.

Посольство Белоруссии в Украине

Правительство Белоруссии постановило, что Генконсульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля, а министерство иностранных дел получило распоряжение принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.

Напомним, во второй половине 2017 года отношения между Украиной и Белоруссией обострились в связи с задержаниями на территории страны украинских граждан. Речь идет о сыне украинского пограничника Павле Грибе, который позже был вывезен в РФ и арестован, о журналисте "Украинского радио" Павле Шаройко, директоре завода в Константиновке (Донецкая область) Александре Скибе. В ноябре власти страны также заявили о разоблачении "шпионской сети", обвинив в причастности к ней Павла Шаройко.

Также из-за "дела Шаройко" Белоруссия выслала из страны сотрудника украинского посольства. Украина ответила на такие действия зеркально, выслав из Киева белорусского дипломата. // 112.ua

 

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