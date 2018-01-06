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Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

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Американец застрелил жену и двух детей, а затем покончил с собой

06.01.2018 09:48

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли четыре человека, в том числе ребенок

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли четыре человека, сообщает телеканал KTLA.

fotolia.com

Инцидент произошел в городе Санта-Кларита. Уточняется, что тела были обнаружены в жилом доме. Погибшими оказались мужчина, две женщины и ребенок. Предполагается, что убийцей был глава семьи, который после преступления покончил жизнь самоубийством. // 112.ua

 

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