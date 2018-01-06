Американец застрелил жену и двух детей, а затем покончил с собой

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли четыре человека, в том числе ребенок

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли четыре человека, сообщает телеканал KTLA.

Инцидент произошел в городе Санта-Кларита. Уточняется, что тела были обнаружены в жилом доме. Погибшими оказались мужчина, две женщины и ребенок. Предполагается, что убийцей был глава семьи, который после преступления покончил жизнь самоубийством. // 112.ua