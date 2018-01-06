В Stratfor рассказали о панике среди путинских олигархов

Российским олигархам, на фоне новой волны санкций США, их американские лоббисты предложили развестись с женами, чтобы переписать на них свое имущество.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Напомним, в феврале Минфин США опубликует список наиболее влиятельных российских олигархов, которые приближены к Кремлю.

"Их семьи и соратники будут подвергаться санкциям, равно как и их активы. Кроме того, их детям могут запретить учиться за границей. Сфера применения этого варианта ограничительных мер резко отличается от действующих персональных санкций. Те олигархи, в отношении которых уже введены санкции, в основном хранят свои активы внутри России, и они также напрямую связаны с внешней политикой России – и конкретно с конфликтом в Украине. Расширение этого списка олигархами, которые являются личными друзьями Путина, приближается к прямой атаке на президента РФ", - пишут американские аналитики.

Отмечается, что российские олигархи на данный момент ищут способы, чтобы избежать новой волны американских санкций.

"И среди представителей олигархии распространилось беспокойство, что они могут попасть под санкции в рамках этого расследования. Эти элиты заполучили свое состояние в лихие 90-е и не обязательно лояльны к Путину. Обычно они держат огромные суммы денег и активы за рубежом, и большинство из них привязаны к Кремлю, потому что им нужна поддержка Путина. Имена, которые проскакивают в СМИ, имеют отношение в основном к гигантам металлургической и энергетической промышленности: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Алишер Усманов и Михаил Прохоров. По данным журналистов (и как об этом уже писал "Апостроф", - ред.), российские олигархи наводнили Вашингтон лоббистами и адвокатами, которые предложили им развестись с женами и переписать свои активы на уже бывших супруг, чтобы защитить средства. Также сообщалось, что олигархи угрожали российскому Forbes, чтобы журнал не публиковал свой ежегодный список российских миллиардеров", - отметили в Stratfor.