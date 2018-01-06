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В Запорожье экс-коммунисты распространяли материалы с оправданием агрессии России

06.01.2018 11:55

У экс-коммунистов были проведены обыски, изъяты носители информации с готовыми макетами следующих выпусков.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области.

Пропагандистские материалы оправдывали действия террористов на востоке Украины / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии, запрещенной в Украине, распространяли на территории региона печатное издание. Листовки оправдывали действия террористов на востоке Украины, создавали положительный образ государства-агрессора и разжигали национальную рознь.

5 января у экс-коммунистов были проведены обыски. «Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки. Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз», - сообщил Левченко.

Подозреваемые пока не задержаны, продолжаются следственные действия.

 

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