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Трагедія на Житомирщині: у пожежі загинули двоє дітей

06.01.2018 12:57

Мати залишила дітей в будинку, а сама пішла поратись по господарству

Трирічна дівчинка в цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Повернулась за кілька хвилин і побачили сильне задимлення. Пожежу взялися гасити сусіди, потім приїхали рятувальники. Дітей знайшли біля ліжка. Врятувати їх не вдалося. Поруч були використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.  

 

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