Трагедія на Житомирщині: у пожежі загинули двоє дітей

Двоє дітей загинули у пожежі на Житомирщині. Увечері мати залишила дітей в будинку, а сама пішла поратись по господарству. Про таке повідомляє прес-служба ДСНС області.

Трирічна дівчинка в цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Повернулась за кілька хвилин і побачили сильне задимлення. Пожежу взялися гасити сусіди, потім приїхали рятувальники. Дітей знайшли біля ліжка. Врятувати їх не вдалося. Поруч були використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.