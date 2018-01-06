Трагедія на Житомирщині: у пожежі загинули двоє дітей

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Мати залишила дітей в будинку, а сама пішла поратись по господарству
Трирічна дівчинка в цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Повернулась за кілька хвилин і побачили сильне задимлення. Пожежу взялися гасити сусіди, потім приїхали рятувальники. Дітей знайшли біля ліжка. Врятувати їх не вдалося. Поруч були використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.
Останній раз дружина бачила зниклого у тролейбусі – він їхав у сторону Дорогожичів, але до теперішнього часу не повернувся.