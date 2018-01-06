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В Конча-Заспе водитель микроавтобуса сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся

06.01.2018 13:57

В Конча-Заспе, на Новообуховской трассе, возле санатория "Жовтень" утром 6 января случился смертельное ДТП.

Микроавтобус "Ford Transit" на пешеходном переходе сбил насмерть 40-летнюю женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7 утра. В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. от места удара до места, где лежало тело, около 100 метров. Возможно, автомобиль "протянул" женщину под колесами или ее отбросило от удара", - отмечается в сообщении.

 

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