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На Сумщині поліція та СБУ вилучили контрабандні гранати (ФОТО)

06.01.2018 14:28

Пакет з боєприпасами намагались ввезти в Україні двоє жителів області, сховавши його в легковому авто. Молодих людей затримали працівники кримінальної поліції ГУНП області та співробітники Служби безпеки України.

Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Сумській області, проводячи спільні з працівниками військової контррозвідки ДКР СБУ заходи по виявленню та знешкодженню каналів контрабандного ввезення зброї та вибухівки, на території Глухівського району затримали для додаткового огляду два легковики марки Volkswagen Passat.

За кермом автівок знаходились молоді люди віком 23-х та 20-ти років. 

Під час огляду транспортних засобів службовий пес виявив в одній з іномарок пакунок, в якому, згідно отриманої оперативниками інформації, могли зберігатися гранати.  

Під час перевірки припущення правоохоронців підтвердились, в пакеті й справді знаходились боєприпаси. «Знахідку» вилучили і направили на експертне дослідження.

Наразі  за даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.2 ст. 201 (контрабанда)  КК України. 

В тому разі, якщо слідство доведе причетність зупинених водіїв до вчинення цих злочинів, їм загрожує чималий строк позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області 

 

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