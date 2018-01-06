В Украине скоро можно будет купить самый дешевый автомобиль в мире

В Украину для сертификации прибыла первая партия Bajaj Qute, индийского автомобиля, который считается самым недорогим в мире.

Стоимость этой суперэкономичной машины - всего 4 тыс. долл., что сравнимо по цене с иномарками на еврономерах, пишет ЦТС со ссылкой на "Новое время".

Впрочем, целевая аудитория данного авто - вовсе не автолюбители, желающие получить максимальное качество за небольшие деньги. Как отмечают в компании-импортере, автомобиль может заинтересовать прежде всего курьерские службы и компании, занимающиеся доставкой мелких товаров.

Размеры авто более чем скромные: длина - 2752 мм, ширина - 1312 мм, высота - 1650 мм. Автомобиль больше напоминает квадроцикл с кабиной, нежели авто. Тем не менее, у этого "малыша", помимо цены, также есть свои преимущества. Например, диаметр поворотного круга, который составляет всего 3,5 м.

Автомобиль рассчитан на 4 человек, но, ввиду экономичной концепции, на комфорт рассчитывать не приходится: в салоне есть ремни безопасности и вентилятор (кондиционер не предусмотрен).

Максимальная скорость Bajaj Qute - 70 км/ч, расход топлива на 100 км - около 3 литров. Емкость багажника - 44 л. Вес индийского авто - всего 450 кг, но создатели уверяют, что они уделили достаточно внимания безопасности, использовав для кузова высокопрочную сталь.

Напомним, в 2017 году украинцы вдвое чаще покупали электромобили, чем в 2016-м. При этом, большая часть приобретенных в прошлом году электрокаров до этого уже были в эксплуатации. Всего же за год продажи легковых авто в Украинеувеличились на 25%.