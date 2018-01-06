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На Intel начали подавать в суд за уязвимости в процессорах компании

06.01.2018 17:41

Пользователи опасаются того, что обновления ОС снизят производительность их компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефектными.

 В США после сообщений об обнаружении уязвимостей в процессорах Intel пользователи начали подавать в суд на компанию, сообщает Gizmodo.com.

Первое исковое заявление было подано 3 января пользователями из Калифорнии. Позже появились еще два – от пользователей из Индианы и Орегона.

Во всех трех заявлениях истцы указывают на уязвимость процессоров и тот факт, что компания своевременно не сообщила о ней. Они также опасаются того, что обновления операционных систем снизят производительность их компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефектными.

При этом в компании Intel заявили о том, что "выпустил обновления для большинства процессоров, выпущенных в течение пяти последних лет". А также о том, уязвимости также подвержены процессоры AMD, Qualcomm и ARM (компания Apple использует архитектуру ARM в своих iPhone и iPad).

Напомним, ранее в процессорах компаний Intel, AMD и ARM обнаружили уязвимости, которые позволяют хакерам украсть информацию практически со всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от указанных фирм.

Соответствующие уязвимости получили названия Meltdown ("Расплавление") и Spectre ("Призрак").

Уязвимости Meltdown подвержены практически все процессоры, выпущенные компанией Intel с 1995 года (кроме моделей Intel Itanium и Intel Atom, выпущенных до 2013 года). Spectre же касается не только процессоров Intel, но и AMD и ARM (семейства Cortex-A и Cortex-R). // ZN.ua

 

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