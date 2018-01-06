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Под Харьковом бешенная лиса искусала мужчину

06.01.2018 14:45

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, ЧП произошло 2 января в Мерефе.

Животное забежало во двор частного дома и укусило хозяина. Лисицу убили. По результатам лабораторных исследований был установлен диагноз "бешенство".

дикая лисица

Во дворе дома пострадавшего проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Пострадавший госпитализирован для проведения антирабической терапии. // SQ

 

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