Под Харьковом бешенная лиса искусала мужчину

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По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, ЧП произошло 2 января в Мерефе.
Животное забежало во двор частного дома и укусило хозяина. Лисицу убили. По результатам лабораторных исследований был установлен диагноз "бешенство".
Во дворе дома пострадавшего проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия.
Пострадавший госпитализирован для проведения антирабической терапии. // SQ
Останній раз дружина бачила зниклого у тролейбусі – він їхав у сторону Дорогожичів, але до теперішнього часу не повернувся.