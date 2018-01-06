Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В России пенсионерка пять часов просидела в очереди к врачу и, не дождавшись приема, умерла

06.01.2018 15:48

Пожилая женщина скончалась в 15-й больнице Санкт-Петербурга после пяти часов ожидания помощи от врачей.

Об этом в субботу, 6 января, сообщает 78.ru.

Как рассказал журналистам внук погибшей, его бабушка пожаловалась на плохое самочувствие около двух часов дня. После беглого осмотра он понял, что у нее предынсультное состояние, и вызвал скорую помощь.
«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. К бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы "Где врач?" мне отвечали, что он сейчас не может подойти», — рассказал мужчина.

При этом уже в больнице, по его словам, пенсионерка почувствовала еще и боль в груди. В 18:55 внуку пришлось оставить ее, а через некоторое время ему позвонили и сообщили о смерти родственницы.

В медучреждении и следственных органах пока не прокомментировали инцидент.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...