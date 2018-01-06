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В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, не желавших оплачивать счета за воду и свет

06.01.2018 16:50

Принцы устроили акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде, настаивая на том, что их высокое происхождение освобождает от оплаты комунальных услуг.

Королевская гвардия Саудовской Аравии задержала 11 принцев, которые протестовали во дворце в Эр-Рияде против указа короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает местное издание Sabq.

По данным издания, принцы требовали отменить указ короля об отказе оплачивать из казны счета членов монаршей фамилии за воду и электричество.

Задержанные в ближайшее время предстанут перед судом, отмечает informБЮРО . Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд неоднократно заявлял, что все подданные равны перед законом.

В начале ноября 2016 года новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырёх министров из нынешнего состава правительства.

Их обвинили в коррупционных и должностных преступлениях, а позже предложили им заплатить за своё освобождение.

В ходе следствия были допрошены более 300 человек, тысячи банковских счетов были заморожены. В конце декабря двух принцев освободили.

 

 

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