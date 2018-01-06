Пьяный россиянин, нелегально пересекший границу Казахстана, убил местного жителя

Россиянин убил жителя Алматинской области Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области. Задержание гражданина России произвели полицейские Ескельдинского района, которые подозревают его в убийстве 54-летнего местного жителя.

В ночь с 4 на 5 января в дежурную часть Ескельдинского РОВД поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов села Коржынбай трупа мужчины с признаками насильственной смерти.

По факту было возбуждено уголовное производство, правоохранители региона организовали соответствующие мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Полицейские в течение нескольких часов установили личность подозреваемого, оказавшегося иностранным гражданином.

"В качестве подозреваемого задержан 35-летний житель города Свирск Иркутской области РФ уже признавшийся в убийстве. В своих показаниях задержанный пояснил, что преступление совершено им во время пьяного застолья. Установлено, что подозреваемый в 2011 году уже привлекался к уголовной ответственности в Казахстане и после отбытия наказания был выдворен за пределы страны", - сообщили в областной полиции.

В своих показаниях задержанный также пояснил, что находился в Казахстане нелегально после того, как в мае 2017 года незаконно пересек государственную границу.

"В настоящее время подозреваемый мужчина в порядке статьи 128 УПК РК помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 УК РК "Убийство" и находится в производстве Ескельдинской районной полиции", - добавили в пресс-службе.