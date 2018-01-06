Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 06.01.17

В зоне АТО на Донбассе российские оккупационные войска продолжают систематически нарушать режим прекращения ведения огня, со стороны противника по подразделениям сил АТО отмечается ведение обстрелов низкой интенсивности (82-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие).

Также противник активизировал ведение снайперского огня за счет увеличения количества снайперских пар в зоне соприкосновения с подразделениями ВСУ на ряде участков (в основном – район Светлодарской дуги и Донецкое направление).

Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано более 10 полетов БПЛА, в т.ч. 2 из них полеты БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО. Отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.

В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа «Аурига», предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ.

Для обеспечения деятельности частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» в недельный период с территории России было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО “Град”, 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра. В н.п.Макеевка на территории ОАО «Укругольснаб», где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями «1-го АК ДНР» осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО. В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили «Урал», «КамАЗ») перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая.

На начало 2018 г в «1 омсбр 1 АК ДНР» («в/ч 08801») закончена полная ротация всего командного состава уровней взвод-рота-батальон. По указанию командования 8-й армии ВС РФ, среди командования указанной части также произошли изменения - на должности командования части (командир и заместители), а также начальника штаба прибыли кадровые военные ВС РФ.

Продолжается активное минирование местности российскими оккупантами. Так, зафиксировано минирование отдельных участков местности между посёлками Раевка – Крутая Гора, а так же Раевка – Весёлая Гора. В основном минируются участки местности, примыкающие или находящиеся непосредственно в пойме реки Северский Донец (судя по всему, российское командование опасается инфильтрации украинских ДРГ через эти участки). При этом отмечается установка как противопехотных, так и противотанковых мин, хотя на данном направлении использование танков практически исключается. Также отмечается установка противником отдельных минно-взрывных заграждений (в основном замаскированных) в районе дороги, проходящей севернее Весёлой Горы, между Счастьем и Луганском.

В районе юго-западнее Христово фиксируется появление передвижного (мобильного) пункта управления оккупантов – наблюдалось 2 передвижных радиостанции на базе автокунгов, мобильный ПУ типа «Кушетка», а также 1 единица БРМ-1К. Не исключено, что речь идет об открытой демонстрации в дезинформационных целях - машины не маскировались, позиций для них не оборудовались, передвигались демонстративно открыто и длительное время оставались на открытой местности.

В лесопосадке южнее Калиново отмечается появление довольно мощной бронегруппы - пара танков типа Т-72, БТР-80 и 2 единицы БМП-1. Вся техника рассредоточена, замаскирована и охраняется на позиции. Также наблюдались 3 Урала со стороны Калиново на Алмазную (явно из состава этой группы).

Оккупанты ожидают наступление ВСУ со стороны Трёхизбёнки в общем направлении на Смелое и высоту 175.9 с целью отрезания «кишки» у Сокольников. В связи с этими «ожиданиями» противник поэтапно усиливает все свои опорные пункты вдоль дороги Сокольники – Пришиб – Славяносербск, за последние сутки между Славяносербском и Красным Лиманом перегонялись 2 ед. МТ-ЛБ и 1 БМП-1.

В районе Бетманово оккупанты активно оборудуют батальонный район обороны – уже создано несколько опорных пунктов (ряд инженерных сооружений находятся прямо на территории данного н.п.), также противник активно минирует нейтральную полосу и подходы к посёлку. Похожие работы происходят и на участке Гольмовское – Доломит, также на этом участке отмечается появление оборудованных позиций для огневых средств типа ПТРК или ЗУ-23-2.

Используя перемирие, оккупанты активно пополняют боекомплект своих мобильных огневых групп, действующих севернее Авдеевки на участке от Каменки до Верхнеторецкого. Севернее Ясиноватой со стороны Зорьки от железной дороги ведется переброска боеприпасов несколькими Уралами через частный сектор в район высоты 272.2 около дороги Е-50.

По имеющейся информации, командование боевиков «ДНР» рассматривает возможность использование врывоопасного газа для закачивания в ствол шахты Бутовка с целью проведения провокации. В частности, предлагается закачать такой газ через дегазирующий вентиляционный ствол, соединенный под землей со стволом шахты Бутовка.

В связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в «ЛНР», и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, руководство «ЛНР» приняло решение обратиться в АП РФ с просьбой предоставления целевой гуманитарной помощи на 2018 год. С этой целью была создана «межведомственная комиссия» под руководством «совета министров ЛНР», которая должна подготовить полный список необходимого оборудования и материалов (в частности, медицинского оборудования, медикаментов, строительных материалов, оборудования для ремонта систем водоснабжения и пр.).

Отдельные общественные структуры «ЛНР» активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии. Так, ОО «Бумеранг добра» (Луганск) регулярно получает от альянса «Будущее Донбасса» (Тюрингия, Германия) гуманитарный груз (специализированное медицинское оборудование, продукты питания и др.). Учредителями и активистами альянса «Будущее Донбасса» является Раиса и Бернд Штейник (проживают в г. Гроссхайде, Германия), среди активных деятелей альянса отмечаются члены партии «Альтернатива для Германии». Они тесно сотрудничают с информационным порталом фонда «Русский Мир», на котором Р. Штейник неоднократно излагала обращения к жителям Германии и РФ с обвинениями власти Украины в «блокаде» Донбасса, «геноциде» против его населения, с одновременным выражением «благодарности »РФ за гуманитарную и иную помощь. Также члены немецкого альянса регулярно посещают оккупированный Луганск. // Группа «Информационное Сопротивление»