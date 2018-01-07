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В 54-й ОМБр рассказали о мифическом грузинском «легионе»

07.01.2018 00:05

Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало. 

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице 54-й ОМБр в Facebook.

легион

В частности, отмечается, что десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, определенное количество таких военных несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - сказано в заявлении.

Вчера в социальных сетях было опубликовано заявление военного подразделения "Грузинский легион", в котором было сказано о выходе из состава 54-й ОМБр.

Напомним, "Грузинский национальный легион" – основанное в 2014 году иностранное военное подразделение, которое пришло на помощь Украине в войне на Донбассе.

С 24 февраля 2016 года находилось в составе Вооруженных сил Украины, легион интегрировался в 25-й батальон "Киевская Русь" 54-й ОМБр (3-я рота). В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.

 

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