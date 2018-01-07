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В Мексике обнаружили машину с пятью обезглавленными телами

07.01.2018 00:51

В мексиканском штате Веракрус полиция обнаружила оставленное на обочине такси. На капоте лежали пять отрезанных голов. В салоне машины и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел в черных полиэтиленовых мешках.

Кем именно были убитые, не сообщается. На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей.

Las cabezas puestas por el CJNG sobre el cofre de un taxi en Veracruz. Foto: especial

proceso.com.mx

В штате Веракрус распространена деятельность криминальных группировок. За год в регионе происходит более двух тысяч убийств, которые в основном связаны с организованной преступностью. // Медуза

 

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