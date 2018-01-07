В Краматорске задержали пиромана, который совершил 27 поджогов, чтобы понаблюдать за спасателями

Полиция Краматорска задержала 18-летнего парня, который в течение месяца, по признанию, устроил 27 поджогов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что правонарушитель устраивал поджоги с 13 до 21 часа, при этом его родители не знали о "хобби" сына.

"Пробираясь в подъезды он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или подвале. Как он позже признался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога. При этом то, что от его действий могут погибнуть люди, его совсем не беспокоило", - говорится в сообщении.

Парень никогда не убегал с места преступления, а наблюдал за реакцией людей и работой спасателей, которые прибывали на вызов.

По факту преступлений открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем". Поджигателю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. // ТСН