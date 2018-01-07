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Задержан водитель, сбежавший после смертельного наезда в Конча-Заспе

07.01.2018 09:48

Отмечается, что мужчина ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.

Полицейские задержали водителя микроавтобуса, которого подозревают в ДТП в поселке Конча-Заспа, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Водитель скрылся с места ДТП / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

"После обследования места ДТП неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что 6 января около 07:00 в поселке Конча-Заспа под Киевом водитель микроавтобуса Ford Transit сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Отмечалось, что от полученных травм женщина 1973 года рождения скончалась на месте ДТП, а микроавтобус скрылся с места аварии.

По факту случившегося следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). // 112.ua

 

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